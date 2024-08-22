陳玉珍：台灣解除禁團令兩岸觀光才有契機

中國國民黨籍金門縣“立委”陳玉珍。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月22日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍金門縣“立委”陳玉珍21日啟程飛往北京為陸客到金門縣觀光旅遊努力，她在桃園機場接受中評社訪問表示，身為金門縣的“立委”，她責無旁貸要為金門縣打拚，但兩岸觀光旅遊若想回到過去的水準與規模，台灣得先解除赴陸旅遊禁團令，兩岸進一步全面開放觀光旅遊才可能有契機出現。



陳玉珍，金門人，北京大學國際經濟法法學碩士，2002年首次以無黨籍身分參選金門縣議員當選，後4連霸金門縣議員，2019年仍以無黨籍身分參選第9屆金門縣“立委”補選當選，2020年改披國民黨戰袍順利連任，2024仍代表藍營參選金門縣“立委”，獲2萬8846票，創下金門“立委”選舉的最高紀錄，以65%的高得票率拿下全台第一。



陳玉珍指出，兩岸關係現在好不容易從214金門漁船事件的谷底走出來，在該事件落幕後，大陸也持續釋出善意，讓她能在7日赴廈門把滯留大陸逾4個月的金門胡姓釣客給接回來，上周福建漁船在金門海門海域沉沒，金門海巡也隨即出動搜救，大家都秉持著善意與人道救援的立場去努力，希望兩岸關係能因此轉好。



她說，過去陸客占金門觀光客約6成，不管是團客或自由行都有，每年至少可以為金門帶來超過新台幣30億元的產值，當時金門各行各業一片欣欣向榮，後來因新冠疫情才中斷，最近經過兩岸民間大家積極奔走，好不容易才看到一些曙光，希望台灣要懂得把握機會，讓兩岸觀光旅遊能夠全面恢復開放。

