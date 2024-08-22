民眾黨有未來？詹喬茵：柯該慎重考慮選台中

民眾黨黨代表詹喬茵。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月22日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，民眾黨也面臨創黨以來生死存亡危機。黨代表詹喬茵接受中評社訪問表示，摒除檯面上政治紛擾，民眾黨的發展不能只寄望2028大選，在2026地方選舉能否打下地盤非常重要，柯文哲主席應慎重考慮參選台中市長，否則2026之後若沒有執政縣市，對民眾黨的發展將有極大的考驗。



詹喬茵，1981年生，經營餐飲業、就讀高雄科技大學財政稅務系碩士在職專班。2019年到2022年擔任民眾黨高雄後援會執行長，現任民眾黨黨代表。



詹喬茵表示，大家很重視民眾黨的發展，但民眾黨現在基層實力非常薄弱，以現況談2028的機會都很渺茫，民眾黨發展性不能只寄望在柯文哲繼續出來選“總統”這件事，且藍營若是由台中市長盧秀燕出線，應該會選的比新北市長侯友宜更好，也會讓更多中間選民往藍靠的可能性更大。



民眾黨不分區“立委”黃珊珊被停權三年後，2026已無法選台北市長；現任金門縣長陳福海，也卡到排黑條款無法再選連任。新竹市長高虹安也因為涉案停職，且退出民眾黨。詹喬茵表示，就現況看來民眾黨面臨現有執政縣市都沒了，都要重新打的局面。



之前外界討論柯文哲主席可參選台中市長，詹喬茵表示，這點很中肯，因為沒有地盤真的不行。雖然柯文哲主席認為戰略考量應該是選高雄或台南，但戰略跟執行，理想與現實不一樣。選台南雖然偏綠，但謝龍介長期在地深耕，且口若懸河，上屆得票數也很高，不一定討得到便宜；台南與高雄綠到出汁，綠營通常“派西瓜出來選都會贏，”輸多會很難看。

