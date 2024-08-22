黃紹庭：高雄民怨很深　藍要設法感動選民

國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月22日電（記者 蔣繼平）針對高雄長期被綠營執政，藍營2026是否有反攻的機會，中國國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭接受中評社訪問表示，其實高雄民怨很深，綠營長期執政也造成很多沉默螺旋，民進黨的對手是民進黨自己，國民黨應該體認選民只是沒有更好的選擇，挑戰市長並非要找優等生，而是有沒有具備感動人心、夠瞭解高雄、且提得出未來願景的人，韓國瑜當初就是這樣翻轉的。



黃紹庭，高雄人，東海大學物理學系、美國南加州大學電機工程碩士。現任國民黨中常委、國民黨高雄市議員。其父親黃芳仁也是前高雄市議員。



黃紹庭表示，凱米颱風上月襲台，高雄發生前所未有的水災，比陳菊執政時期還嚴重。除了傳統易淹路段像本館路滯洪池淹水，這次連三民區的中心、中正路與民族路整個新興區的中心點也淹水，連美術館的豪宅區也被說像黃河一樣。民進黨在高雄執政20、30年來到底有沒有把事做好，施政是用神話式或口號式，真的很棒嗎？選民都很清楚。



“套一句韓國瑜說的話，高雄人不是民進黨養的。”黃紹庭表示，到底有沒有做到清淤基本功，是不是下水道阻塞導致排水不及？甚至凱米颱風造成高雄市樹木一共倒了800多棵，是不是沒有事前做好修剪和固定呢？這都是人為疏失。中央也撥預算做了很多滯洪池，但一再重演淹水，為什麼？奉勸民進黨要把基本工作好。



黃紹庭表示，2018年一場大雨5千個天坑，道出基本功沒有做到，地底下的良心建設被蒙蔽了。加上高雄從過去是台灣的經濟頭，但20年來經濟不斷往下沉淪，另外人口外移嚴重尤其是年輕學子，北漂這件事讓高雄人忽然覺悟到真的是又老又窮。

