中評鏡頭：暑假島內旅遊慘淡　出境觀光超夯

桃園機場在暑假尾聲仍有許多出境人潮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月22日電（記者 盧誠輝）暑假已近尾聲，台灣島內的觀光旅遊卻不見起色，過去向來是暑假觀光旅遊勝地的墾丁住房率僅剩約5成，受地震影響的花蓮住房率更是跌到僅剩約2成，讓許多旅宿業者哀鴻遍野，慘澹經營。但反觀桃園機場卻顯得熱鬧滾滾，不分平假日都擠滿排隊等待出境的人潮。



桃園機場公司表示，7月至8月的暑假總運量應可上看800萬人次，平均每天運量可達12.9萬人次，已恢復疫情前2019年同期運量的水準。中評社21日實地走訪桃園機場第二航廈也確實發現出境大廳人潮滿滿，許多遊客攜家帶眷準備出境旅遊，就連商店家、外幣兌換和行李寄存打包的櫃台都有人排隊等候。



帶著一家四口準備搭機赴日本沖繩旅遊的陳先生告訴中評社，台灣島內的旅費實在太貴了，尤其是墾丁比較好一點的飯店一晚動輒就要價近萬元，實在讓他吃不消，在墾丁住一晚的花費等於是到沖繩住兩晚還有剩的價錢，所以不如把錢省下來買機票，花差不多的錢至少還有出去度假的感覺。



陳先生的說法也剛好印證日本沖繩民間智庫近日公布的研究報告，光是2023年就有52萬500名台灣觀光客赴沖繩旅遊，占沖繩整體外來觀光客的41.8%，且平均每人都會住4.7晚，比起疫情前2019年的3.3晚大幅成長。



由此便可看出，台灣居高不下的旅宿費越來越讓人望之卻步，加上日幣的貶值，也造就了今年暑假台灣島內旅遊慘淡，但出境旅遊卻超夯的奇特現象。