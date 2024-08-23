彭錦鵬析賀錦麗四特質　拜登助攻民調逆轉勝

台灣大學政治學系兼任副教授彭錦鵬。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月23日電（記者 鄭羿菲）台灣大學政治學系兼任副教授彭錦鵬接受中評社訪問分析，民主黨總統候選人、美國副總統賀錦麗在1個月內民調翻盤領先，是因四項特質，包括多元種族背景、檢察總長治理經驗、善用淺顯易懂語言、笑臉迎人的個人風格，再加上美國總統拜登過去4年著重中產階級政策，拉攏不少選民助攻。



彭錦鵬說，共和黨總統候選人、前總統特朗普最大的問題是被美國刑事定罪的罪犯，與賀錦麗檢察官出身的背景相比，特朗普能攻擊賀錦麗的著力點太少，僅能靠粗俗語言，也讓美國選民有所疑慮。



彭錦鵬認為，以現在美國主流媒體的預測結果，賀錦麗的贏面很大，在搖擺州中，雖現階段賀錦麗與特朗普平分秋色，但賀錦麗衹有在喬治亞州不太有利，其他州都有機會贏過特朗普。未來得觀察民主黨大會後創造的“大會效應”，能否讓賀錦麗拉開更大的距離。



彭錦鵬，美國喬治亞大學公共行政博士、台灣大學政治學系學士、碩士，歷任“中央研究院”歐美研究所副研究員、台灣大學政治學系副教授、第三屆“國民大會代表”。



彭錦鵬接受中評社訪問表示，美國2024大選雖有高度的波折意外，但其實退選恐怕民主黨已醞釀很久，包括拜登曾說自己很可能是過渡總統、拜登退選後27分鐘於推特發文支持賀錦麗，絲毫不給對手見縫插針的機會，而賀錦麗更在2小時內備妥競選過度文件給聯邦選舉委員會，10小時內就打了100通電話給民主黨政治要角，幕僚2天內致電民主黨代表，贏得約2000個黨代表的支持，更募得1億2000萬美元的競選資金，這也代表賀錦麗團隊的執行力非常強。

