獨派陳峻涵柯家門前噴漆：柯文哲一家都賊

獨派陳峻涵22日一早到柯文哲家門前噴漆抗議。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月22日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲深陷2024大選政治獻金登載不實風暴，連日來媒體一早就到柯文哲家樓下守候堵訪成為常態。獨派“台灣國”理事陳峻涵看準這點，22日一早7點就到柯家樓下等，還在馬路上噴漆“柯文哲一家都賊”，並高呼此口號。



台北地檢署12日主動分案以“偽造文書罪”調查柯文哲政治獻金案，14日約談會計師端木正、木可董事長李文娟等6人，檢察官認為端木正、李文娟涉偽造文書罪，諭令各新台幣100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控。



陳峻涵22日一早7點就到捷運東門站附近的柯文哲家樓下，並拿出準備好的噴漆紙板、紅漆，7點40分在柯文哲家門口的馬路上噴上“柯文哲一家都賊”的紅漆字。陳峻涵此舉驚動警方，立刻有6名警察陸續到場維安，並請陳峻涵到馬路對街，不要靠近柯文哲家大門。約半小時後，台北市環保局人員在8點15分就到場，以黑漆覆蓋紅漆做清理動作，坐在馬路對街的陳峻涵還笑說，北市府環保局的效率真快。



陳峻涵在12日柯文哲首次針對政治獻金風暴召開記者會時，就曾闖入記者會現場高喊“柯文哲一家都是賊”，但遭民眾黨工作人員發現，雙方立刻爆發肢體拉扯衝突，導致記者會暫停，柯則臉色鐵青地盯著會場後頭的騷動。