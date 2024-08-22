賴系林宜瑾遭查助理費　郭正亮：不是蔡出手

昔日賴清德多次回台南為林宜瑾輔選。（中評社 資料照） 中評社台北8月22日電／民進黨“立委”、賴清德子弟兵林宜瑾疑涉助理費違法使用，“立法院”“國會”辦公室及台南地方服務處21日遭檢調搜索，並帶回19人連夜偵訊，包括林。林宜瑾22日清晨5時以新台幣100萬元交保，並限制出境。是否是蔡英文出手?前“立委”郭正亮昨日表示，早就有人出手，這又不是新案，不要以為英系那麼勇敢，英系現在應該不敢去挑戰賴清德，因為雙方權力太懸殊。



台南地檢署指出，檢察官訊問後，認為林宜瑾犯貪污治罪條例、偽造文書等罪嫌，交保100萬元並限制出海、出境。黃姓辦公室主任同樣犯貪污、偽造文書罪嫌重大，並且有串供、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。林宜瑾發聲明強調，司法終將證明她的坦蕩



根據《中時新聞網》報導，昨日中天《大新聞大爆卦》節目中主持人問到，很多網友認為是蔡英文出手？郭正亮表示，早就有人出手，這又不是新案。林宜瑾早就被盯上，只是檢調在那邊猶豫，這是公認的賴系子弟兵，要不要處理？林宜瑾這件事比較像正好碰上。以前就有人檢舉過林宜瑾，南檢一定得到一個綠燈，說可以辦了，就是手上若有確鑿的事，就去辦吧。



郭正亮點出，如果台南還是這樣子，亂七八糟的事情又繼續爆發，賴清德2028年要怎麼選？他一定要動一下。不要以為英系那麼勇敢，英系也是顫抖著敬畏他。



郭正亮甚至認為，英系現在都乖乖的，不敢去挑戰賴清德，因為現在雙方權力太懸殊。行政系統已不在英系手上，賴清德第一時間就換掉廉調系統，再換掉檢調系統。他知道“什麼東西是你害怕的”。英系現在沒什麼籌碼，也許只能偶爾戳一下。