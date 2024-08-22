柯文哲、陳佩琪出門快閃不受訪　媒體搶拍

柯文哲、陳佩琪22日一前一後出門。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月22日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲深陷2024大選政治獻金登載不實風暴，連日來媒體一早就到柯文哲家樓下守候堵訪成為常態。不過，柯文哲近2日來已不再循出門時受訪的模式，柯22日早上8點23分與妻子陳佩琪一同出門，2人有默契的都不回應任何問題，直接走向座車，導致一早採訪的媒體擠成一團搶拍攝，場面非常混亂。



媒體喊話詢問，“陳佩琪看房是想換房嗎？”、“是否有向黃珊珊詢問要不要請辭‘立委’？”、“民眾黨要找第三方單位查帳，排除黃珊珊避免球員兼裁判嗎？”但柯文哲都沒有任何回應。



由於陳佩琪一早也在臉書發文承認近期去看房，除沿著民眾黨中央的仁愛、林森、杭州等地段，確實看過名嘴口中新台幣1.2億元的豪宅外，也有尋覓臨沂街附近的小宅，為兒子換房用。不過，陳佩琪面對媒體詢問，也同樣不做任何回應。



媒體人謝寒冰曾表達，民眾黨停止開查帳記者會、柯氏夫婦學會管住嘴巴，這都是好事。而柯這禮拜將接受《民眾之聲》專訪，可能要直球對決了。



台北地檢署12日主動分案以“偽造文書罪”調查柯文哲政治獻金案，14日約談會計師端木正、木可董事長李文娟等6人，檢察官認為端木正、李文娟涉偽造文書罪，諭令各新台幣100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控。



柯文哲、陳佩琪2人一前一後坐上座車，陳佩琪還一度不會開新式按鍵式的車門，還需要攝影記者提醒“按一下”、“車門沒關好”，重復試了幾次後，才順利坐車離開。



一早到柯文哲家樓下噴紅漆“柯文哲一家都賊”的“台灣國”理事陳峻涵等人，則在外圍觀看媒體堵訪柯文哲與陳佩琪，並數度喊話“柯文哲小心喔！”警方則跟在陳峻涵等人身邊，防止造成任何衝突。