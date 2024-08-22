殺完柯文哲殺誰？郭正亮爆綠要奪新北市長

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北8月22日電／台灣民眾黨主席柯文哲深陷2024大選政治獻金帳務登載風波，根據《TVBS》民調中心發布的新北市長可能人選最新民調，中國國民黨籍台北市副市長李四川以40%支持度領先。前“立委”郭正亮21日在政論節目指出，賴清德殺完柯文哲，下一個當然是殺新北，因為2026選戰整個北台灣，民進黨就衹有新北市有機會。



《TVBS》民調中心最新2026新北市長可能人選民調顯示，若國民黨推派李四川參選新北市長、民進黨推派蘇巧慧、民眾黨推派黃國昌，新北市民有40%支持李四川，有32%支持蘇巧慧，黃國昌則為10%，另外17%沒有表示意見。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮21日在政論節目《下班瀚你聊》中表示，國民黨不會笨到真的提名劉和然，因為他弱成這樣，要怎麼提名，所以不是李四川、就是洪孟楷。民進黨蘇巧慧、林右昌也都很勇，都有他的實力，怎可能放棄。



郭正亮說，因為要叫劉和然實質被放棄，可能性非常低，侯友宜還是新北市長，劉和然是他的副市長，怎麼可能實質放棄，主要是面子問題。如果劉和然參選，侯友宜怎麼可能放棄自己的副手。



郭正亮指出，賴清德殺完柯文哲，搞不好繼續殺新北。如果是民進黨要殺國民黨，當然是殺新北，殺個宜蘭有什麼用。而且民進黨最想選上的就是新北市長，因為整個北台灣，就衹有新北市有機會、夠大、夠有代表性，而且真的有機會。



郭正亮接著指出，另外一個是基隆，如果基隆議長童子瑋要選，可是它不重要，基隆人口這麼少，那對“總統”大盤不重要，因為賴清德在想的是“總統”大盤，百分之百是新北，而且台北市長蔣萬安跟桃園市長張善政，他選不贏，民進黨要搞你方式可多了。