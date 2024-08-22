京華城容積決策疑圖利　檢方已約談14都委

台北地檢署。（中評社 資料照） 中評社台北8月22日電／台北地檢署偵辦台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內，核准京華城改建取得840%超高容積爭議。台北地檢署21日再約談前“監委”劉玉山、文化大學都市計劃與開發管理學系教授徐國城、政治大學地政學系教授白仁德等3名都市計劃委員會委員，釐清柯市府放寬容積率的決策、台北市都市計劃委員會討論過程，深入調查柯文哲處理京華城決策是否涉及圖利。



北檢在8月13、14日兩天分別傳喚了8位都委作證，19日約談專家都委潘一如、20日再約談前市政顧問兼都委的銘傳大學教授王价巨、前都委的文化大學教授郭瓊瑩2人，3名證人訊後都請回。再加上21日傳喚的3名都委，檢方已約談14名都委會委員作證。



京華城容積率放寬案是柯文哲市長任內唯一由民間機關提送的都市計劃變更，牽涉利益高達百億元，都市計劃變更過程中，柯市府包括法務局、多位都審委員及外部顧問均認為於法無據，甚至持反對態度，但柯市府仍然放行。



柯市府召開專家學者諮詢會議，最後由時任副市長彭振聲擔任召集人的都市計劃委員會，決定將京華城容積率自560%提升至840%，外界質疑其間牽涉數百億元利益，涉嫌圖利財團。



北檢12日傳喚彭振聲，訊後諭令限制住居、出境，13日指揮廉政署約談包括都委會委員陳春銅等2人作證，訊後都請回。檢廉14日再約談包括反對放寬的宋鎮邁共6名委員作證，19日、20日持續約談1名、2名都委，釐清放寬容積率的決策過程以及柯文哲是否授意交辦，逐一縮小調查範圍。