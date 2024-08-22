柯P擬組第三方查帳小組？黃珊珊斥見縫插針

黃珊珊。（中評社 資料照） 中評社台北8月22日電／台灣民眾黨主席柯文哲深陷2024大選政治獻金登載不實風暴，時任競選總幹事黃珊珊善後查帳也被黨內質疑球員兼裁判。外傳柯文哲擬組“第三方公正小組”全面查帳，包括民眾黨前秘書長周台竹、前“立委”張其祿等人。黃珊珊22日透過Line回應表示，標準見縫插針、造謠生事，我們有很重要的工作要做，重建人民信任、善後處理申報，不是個人的問題。



外傳，柯文哲擬組“第三方公正小組”全面大查帳，尋找人士包括，民眾黨前秘書長周台竹、前民眾黨“立委”張其祿、賴香伶、陳琬惠等人，甚至也有人建議讓歷任民眾黨秘書長謝立功，或社會上有公信力的人士、專業會計師事務所等來查帳。



台北地檢署12日主動分案以“偽造文書罪”調查柯文哲政治獻金案，14日約談會計師端木正、木可董事長李文娟等6人，檢察官認為端木正、李文娟涉偽造文書罪，諭令各新台幣100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控。



謝立功22日上午接受媒體電訪時表示，民眾黨是一人政黨，就看柯文哲怎麼說，他並沒有接到柯文哲任何電話，若接到電話，就看柯文哲有多少誠意、想怎麼做。若只是找人背書，不能真正查帳，也不該如此。



張其祿也說，我們現在沒有黨職，也沒什麼身份或角色做這種事。這還是需要一定的公正性與專業，過去也有財務監督委員會，可以循以前的模式運作。