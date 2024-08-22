藍議員游淑慧曝函件　轟柯一條龍服務京華城

台北市藍議員游淑慧。（台北市議員游淑慧臉書） 中評社台北8月22日電／台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內放寬京華城容積率，台北地檢署啟動偵辦，時任副市長彭振聲在檢方傳訊後日前已遭境管。市議會京華城案調查小組召集人、中國國民黨籍台北市議員游淑慧21日深夜在臉書出示“內政部”最新的回函，批柯文哲濫用都委會“裁判兼教練”，為京華城案一條龍服務。



游淑慧21日在臉書發文表示，2020年03月10日柯文哲在議員便當會當天裁示：有關京華城容積率疑義，請陳情人將訴求方案函送都發局，俾提市都委會研議。根據“行政院”各級都市計劃委員會組織規程”，都委會職掌有審議和研議之權，〔審議〕針對個案，〔研議〕應該是針對跟都市計劃通案有關事項。正因為柯文哲的這個裁示，讓京華城當年訴求有機會超越司法訴訟，提前闖關進都委會。



游淑慧痛批，正因為這個裁示，讓台北市都委會史上第一次為財團個案進行研議，讓都委會學者專家淪為私人個案輔導顧問角色。在柯文哲的指示下，都委會先變成京華城的專家顧問，協助研議他們方案。然後待其研議案變審議案後，又由同一都委會進行審議，這出現都委會同時兼任教練與裁判的荒謬戲碼。



游淑慧說明，在專案小組調查會議中，她發現這個矛盾荒謬的問題，也和都發局黃景茂前局長有過激烈辯論。於是她堅持發文“內政部”尋求上級機關解釋。“內政部”正式回文，很明確提到：



“都市計劃之審議應為專業級且客觀公正。至關於第2條第9款之研究建議之範疇，宜以有助於都市計劃委員會審議之通案性事項為主，不宜就非審議案件之私人申請個案予以建議或指導，以維護都市計劃委員會之公正性”。