綠委林宜瑾出身野百合　個性豪爽爭議多

民進黨“台南幫”賴系“立委”林宜瑾涉詐領助理費，遭台南地檢署訊問，今天清晨5點以新台幣100萬元交保。(中評社資料照) 中評社台北8月22日電／被視為賴清德嫡系子弟兵的民進黨台南市“立委”林宜瑾涉詐領助理費案，昨天台南地檢署指揮調查幹員同步搜索她“立院”辦公室及永康服務處，並傳喚15名嫌疑人、4名證人到案，林宜瑾、林的永康服務處黃姓主任最後接受應訊，檢方一路從午夜訊問到今天清晨5點多，林宜瑾新台幣100萬元交保，黃姓主任則聲押禁見。



綜合台媒報導，8月25日將滿55歲的林宜瑾，出身野百合學運，綽號“米魯瑾”，除形容她酒量佳也有諧音“美女”之意。她28歲開啟從政路至今逾26年，她以本土派立場宣示加入民進黨新潮流，回台南首份工作就是擔任賴清德“國大代表”服務處主任，曾任三屆台南縣議員、三屆合併後的台南市議員，今年初連任“立委”，如今突然出事讓“賴系”大傷。



林宜瑾今年連任“立委”，獲新潮流推舉角逐民進黨中常委，豈料發生自家人跑票事件，最終因籤運不佳而黯然落馬。由於她在賴清德擔任台南市長任內重用的官員陳宗彥、李孟諺相繼出事後遭查辦助理費案，外界多認為“台南幫”接連出事有劍指賴清德意味。



林宜瑾個性豪爽，在政壇平步青雲，但12年前曾遭隨扈妻子控訴把警察丈夫當司機，今年初拚“立委”連任，又遭人指控介入一名國中老師婚姻，導致對方拋家棄子，她否認相關指控，但行事作風迭有爭議。



林宜瑾身邊的人爭議也不少，她的胞弟林昱仲也曾因任職環保局期間，開公務車酒駕肇事、性騷擾及耍官威飆罵市府女員工等風波登上新聞版面；前特助朱明宏去年底遭到國民黨市議員林燕祝於市議會公開質詢，指朱從2019年至2023年標下台南各區公所、公家機關9237件工程管理費標案，朱賣給公家單位的品項從碳粉、冷氣、檯燈、烘碗機應有盡有，金額達上億元。不過，南市府昨稱未違反利益迴避，林燕祝認為，檢調應一併查明有無其他弊案。



2026地方縣市長選舉，綠營群雄逐鹿，台南府城卡位大戰早已開打；屬賴清德嫡系的“新台南隊長”林俊憲，將對決“立委”五連霸女將”陳亭妃，雙方人馬劍拔弩張，此時傳出林宜瑾涉案被查辦，難免被解讀派系鬥爭風雨欲來。



儘管黨內人士認為，此案是內鬼爆料，與過往詐領助理費情節相當，屬於單一事件，也無涉派系鬥爭，更何況林宜瑾無意角逐市長大位，揮刀斬林宜瑾對賴清德的殺傷力並不算太大。



但是，眾所周知賴清德以高道德標準為名，子弟兵涉詐消息傳進耳裡之後，其態度將如同在民進黨中常會所說“只要涉及非法，檢調就應該查辦、毋枉毋縱。”這種高度與態度，也讓檢調辦案時“無後顧之憂”。不過，賴清德親信中箭落馬事件接踵而止，恐怕考驗賴清德的領導威信。