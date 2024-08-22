李孟諺婚外情對象發三點聲明　駁金屋藏嬌　

張欽芳發布三點聲明。（照片：張欽芳） 中評社台北8月22日電／前“交通部長”李孟諺19日爆出婚外情醜聞火速請辭獲准，婚外情對象張欽芳21日發布三點聲明，除了向李夫人道歉之外，也強調自己努力工作存錢貸款購入二手屋，與建商無任何關係，絕非李購金屋藏嬌。



張欽芳在聲明中向正宮及李家人致歉，並表示，因媒體多方揣測，甚至引用被盗用PTT的發文無限上綱而對個人人格全面踐踏，“我是做錯事的人，受譴責是應該，但是事實不該被刻意扭曲”，因此決定發聲明交代兩人交往過程。



張欽芳透露，兩人是在2009年至2010年間參加朋友聚餐時相識，相處後與時任台北市衛工處處長李孟諺發生感情，後李先生全家搬至台南任職水利局長，因此漸漸淡去成為朋友，強調“無PTT所稱任高官即始亂終棄之事。”



對於媒體報導，李孟諺購金屋藏嬌，張欽芳解釋，自己來台數十年，努力工作存錢，於十年前自行貸款購入永和住處二手屋，和本大樓建商無任何關係及接觸，更絕非媒體所言是李先生購金屋藏嬌，這種說法對一個在台灣社會努力工作的女性是一種極大的污辱。



至於媒體爆料她是陸配，張欽芳澄清，自己是福州人，來台結婚並落地生根，已是台灣人，希望大家認同。對於“部分媒體又影射本人‘陸配’的身份，把陸配污名化如間諜”，她認為，自己來台數十年，深知台灣自由民主之可貴，請各界不要因被非法盜用的社群媒體，再揣測影射傷害特定族群。



張欽芳說，“我不敢期待大眾的原諒，但請不要再傷害別人，這是一位做錯事已悔悟的人卑微的祈求。最後，我再次向李先生的家人致歉，我曾為人妻亦為人母，對您們的傷害真的很對不起。”