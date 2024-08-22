罷免金門縣議長　最遲9月16日投票

金門縣議長洪允典（右）。（中評社 資料照) 中評社台北8月22日電／針對金門縣議員提案罷免該會議長洪允典，“內政部”今天表示，已於21日收到9位議員的罷免提案書，將依法檢視提案是否合法，如符合規定，最遲須於9月16日前召集全體議員進行罷免投票。如罷免案通過，議會應將議長出缺報“內政部”備查，並於備查30日內補選議長；如罷免案被否決，於本屆議長任期內不得對其再提罷免。



金門縣議長洪允典，之前被爆公器私用，將議會職員當作私人幫傭，及濫用機關用地蓋違建招待所。如今，洪的爭議再添一筆，仗著議會握有預算審查權，介入隸屬縣府公營事業的金門酒廠人事案，要脅縣長開除特定金酒資深員工，導致金酒因不當解僱被告上法院，最終敗訴收場。



洪允典一連串猶如土皇帝的行事方式，已在地方引起公憤，近來有多位議員串聯，醞釀罷免洪的議長職務，要讓他回歸陽春議員身分，使當地的政治生態回歸正常，也讓府、會關係更健康。



洪允典自1998年當選金門縣議員，連續當選至今已經24年（第二、三、四、五、六、七屆），其中，他於2009年時加入國民黨至今，並選上金門議長。



金門議會的議長罷免案，以目前共19名議員來說，可分議長派、非議長派，勢力相當，因此每一票都非常重要。第一階段罷免需要10人出席，7票贊成即可，若12人出席，就得拿到8票贊成，也就是說，非議長派需要動員，才有可能成案。



“內政部”說明，依《地方制度法》及《地方立法機關組織準則》規定，縣（市）議會議員罷免議長，應有總額3分之1以上議員簽署，備具正、副本向“內政部”提出，“內政部”收案後將於7日內將罷免案送縣（市）議會轉被罷免人答辯，並於25日內召集罷免投票會議。



議長罷免案採記名投票，且須議員總額過半數出席，出席總數3分之2同意為通過。議長罷免案如通過，議會應將議長出缺報“內政部”備查，並於備查30日內補選；如經否決，於議長任期內不得對其再提罷免。



“內政部”進一步指出，有關金門縣議員提出的議長罷免案，目前金門縣議員總計19人，“內政部”已於8月21日收到9位議員簽署的提案書，將依上述規定辦理相關工作，另議長罷免投票的選務工作是由金門縣議會辦理，後續也將與議會保持密切聯繫，使相關工作合法合規完成。