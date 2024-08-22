柯文哲風波不斷　連勝文：不會落井下石

國民黨副主席連勝文接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月22日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲深陷大選帳務風暴、京華城案等，重擊形象和支持度。過去曾和柯文哲競選台北市長的中國國民黨副主席連勝文今天對此表示，在不瞭解事情真相狀況下，他身為副主席的身分不做任何猜測和評論，國民黨中央還有“立法院”黨團在這時刻，不會落井下石，因為這樣的做法與我們的風格不符。



連勝文今天早上出席國民黨智庫“國政基金會”有關體育政策的座談會，他在會前接受媒體訪問時做出以上表示。



媒體詢問，這次柯文哲面對大選帳務的態度，和過去MG149案時完全公開透明是否有所不同？



連勝文說，國民黨並沒有看到相關資料，也不知道民眾黨內部情況，無法就不瞭解的事情做評論，我們也不是民眾黨的審計人員，更不可能知道內容為何，在我們不瞭解事情真相的情況下，不傾向做任何的猜測跟評論。



媒體追問，過去競選時，柯文哲曾罵連勝文是權貴，但現在卻被爆出其妻最近在台北市看上億的房產？



連勝文無意批評柯文哲，他說，國民黨跟其他政黨不同的是，只要柯文哲不管是買房、賣房、看房、蓋房，只要不違法，身為國民黨副主席他沒有任何興趣去評論。國民黨中央還有“立法院”黨團，在這時刻也不會落井下石，因為這樣的做法與我們的風格不符。