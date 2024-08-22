柯文哲政治生命結束？謝龍介曝僅一招能救柯

藍委謝龍介接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月22日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨主席柯文哲深陷2024大選政治獻金帳務風暴，柯的政治生命是否告終？對此，中國國民黨籍“立委”謝龍介今日表示，其實年輕人之所以喜歡柯，就是因為柯的直白，只要柯坦率釐清內部問題，還是可以回來政治舞台。但若選擇掩蓋與說謊，年輕人將離柯而去。



柯文哲的妻子陳佩琪日前遭到爆料，指她7月去看一戶要價新台幣1.2億元的房子。陳佩琪20日說，因為想要兒子結婚了，到處晃晃看房子是沒錯。陳佩琪22日再發臉書表示，主因為三個小孩又同時跑到國外去了，感覺空巢期憂鬱症又快來了，趕快找些過去想做而沒做的事，閒閒沒事，走到附近看看房。



怎麼看陳佩琪的看房風波？



謝龍介表示，時機不對，瓜田李下，君子要避嫌，早不看晚不看，等到選後才看，大家難免會覺得不妥當。



謝龍介指出，天下父母心，疼孩子都是正常的，可是此時此刻並不宜這樣做。



如今面臨帳務風波，柯文哲政治生命結束了嗎？



謝龍介表示，其實不會，年輕人有一大部分喜歡柯文哲，就是喜歡柯的直白，只要柯把內部問題坦率釐清，相信柯還是可以回來政治舞台。可是當柯選擇掩蓋與說謊，恐怕年輕朋友就會離他而去。