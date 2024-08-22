亞洲工業4.0聯展台北登場　機器人受矚目

“亞洲工業4.0聯展”於21至24日在台北南港展覽館展出。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月22日電（記者 張穎齊）號稱全台最大工業科技盛會“Intelligent Asia 2024（亞洲工業4.0聯展）”21至24日在台北南港展覽館一、二館盛大展出。規模高達8個大展，包括自動化工業、台灣機器人展等，匯集國際1200家科技製造業，高達4500個展位，展示AI人工智慧製造科技趨勢。



而台灣民眾所期盼的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，原傳出會來看展，但他上午並未現身會場，不少廠商、粉絲感到失望。據報導，黃仁勳目前還待在美國加州，可能不來了。



亞洲工業4.0聯展中，包括8個大展，有台北國際自動化工業大展、台灣機器人與智慧自動化展、台北國際模具暨智慧成型設備展、台灣3D列印暨積層製造設備展、台北國際物流暨物聯網展、台北國際冷鏈科技展、台灣國際雷射展、台北國際流體傳動與智能控制展，重點展示AI在智慧製造中的應用，以及如何提升產業鏈效率與競爭力。



各家廠商祭出各式各樣產品，百花齊放，8個大展遍布南港展覽館1、2館各樓層，還有各種論壇會議。其中最受矚目的“AI技術驅動機器人與智慧製造”，展示機械手臂如ABB、FANUC、KUKA、安川電機。協作型機器人如優傲、達明、微星。工業電腦如研華、華碩、凌華。AI應用與系統整合如台達電、廣運、西門子、所羅門等。



論壇方面，“AI智造國際論壇”、“Gen AI智慧製造交流研討會”、“台德智慧機械論壇”及多場“新產品與技術發表會”，將深入探討AI在智動化中的應用、國際趨勢及未來發展。此外現場還有智動化技術人才媒合會，邀請15家企業設攤，提供超過250個就業機會。



現場人潮洶湧，場外一早就大排長龍準備入場，估計有上萬人。眾人期待AI界要角黃仁勳旋風來台，不少民眾與廠商都在交頭接耳談論。不過大家都看到各種新聞報導，黃仁勳本人目前還待在美國加州，而平時出入所搭乘的私人飛機“龐巴迪7500”也還停在美國加州洛杉磯國際機場，暫時沒有安排新的飛航行程、計劃。