台南幫一周3人出事　李彥秀：反撲賴很精準

藍委李彥秀。（中評社 資料照） 中評社台北8月22日電（記者 楊騰凱）民進黨“立委”、賴清德子弟兵林宜瑾昨爆發助理費涉違法使用，親賴的“台南幫”在短短一周內三人出事。對此，中國國民黨籍“立委”李彥秀今日表示，這波民進黨派系鬥爭對賴清德的反撲刀刀見骨，精準無比，完全不給賴喘息，但賴會舉白旗止戰還是下重手反擊？綠營肥皂劇還會繼續上演。



林宜瑾疑涉助理費違法使用，其位於台北“立法院”的辦公室及台南地方服務處21日同遭檢調搜索，包括林本人都被帶回偵訊。22日清晨5時林宜瑾以新台幣100萬元交保，並限制出境。



包括前“行政院”發言人陳宗彥涉嫌接受性招待，遭檢方依貪污罪嫌起訴，前“交通部長”李孟諺被爆婚外情黯然下台，加上最新爆出的林宜瑾涉詐領助理費案，本周以來親賴清德的“台南幫”已經連續三人出事。



李彥秀表示，賴清德的“台南幫”從陳宗彥、李孟諺，到昨天的林宜瑾，一周內三人出事，這波民進黨派系鬥爭對賴清德的反撲力道，既快又狠，而且精準無比，刀刀見骨，直指要害，完全不給賴清德任何喘息的機會，賴清德只能在中常會上無力地喊話要求注意私生活紀律，要求克制、檢點，不要再讓民進黨受傷。



李彥秀指出，過去意氣風發的賴清德，現在像頭戰敗的獅子，只能無助的低鳴呻吟，自舔傷口，完全看不到就職百日該有的“政治蜜月期”光環。



李彥秀表示，個性決定命運，魯莽與暴走的政治性格，是賴清德一手造成了他今天的困境。



李彥秀指出，但其實賴清德深深瞭解“衝突、妥協、進步”的哲理，2020年投身初選失敗後，賴選擇沈潛蓄積能量，2023年陳宗彥事件剛爆發的時候，賴選擇低調讓步、勉強妥協。但面對這次的三記重拳，賴清德會如同過往暫時豎起白旗止戰？還是會以公家機器下更重的殺手鐧？民進黨內的政治肥皂劇恐怕還會繼續上演。