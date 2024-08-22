涉案百萬交保後　綠委林宜瑾發文感謝關心

綠委林宜瑾。（中評社 資料照) 中評社台北8月22日電／賴清德嫡系民進黨籍“立委”林宜瑾涉詐領助理費案，檢方經漏夜偵訊後，今晨5點以新台幣100萬元交保，並限制出境。林宜瑾在臉書發文表示，感謝各位朋友的關心和鼓勵，大家的心意我都有收到，很不好意思讓大家擔心了。



林宜瑾指出，眼前最重要的事情就是釐清真相，然後趕快把司法資源還給其他更需要獲得妥善處置的弊端。並再次感謝大家的關心。



林宜瑾涉詐領助理費，台南檢調21日上午大動作同步搜索“國會”辦公室、台南地方服務處等，並傳喚林宜瑾、助理等19人到案，林宜瑾的弟弟林昱仲則到場作證，經過漏夜偵訊，檢方令林宜瑾以100萬元交保，並限制出海、出境。服務處黃姓主任，檢方則認為他罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。律師對案情則低調不回應，其他5名被告以3萬至10萬交保，胞弟林昱仲等人則無保請回。



林宜瑾被視為賴清德嫡系子弟兵、“台南幫”一員，2020年首度參選“立法委員”，在台南市第四選舉區（永康、新市、新化）以近6成得票率當選。現在遭到指控詐領助理費，她一早步出南檢時強調，“坦坦蕩蕩、法律一定會還我清白”，接著快速上車不再發言。



她昨日在辦公室被搜索的同時，透過臉書強調，無論基於什麼原因接受調查，是誤會也好、有心人的爆料也罷，身為“中央”民意代表，都會以身作則，配合司法調查釐清案情，“清白太廉價大家都會講，日後就讓證據說話，司法終將證明我的坦蕩。”