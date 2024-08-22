指蘇貞昌陳時中貪污　吳子嘉遭起訴加重誹謗

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北8月22日電／美麗島電子報董事長吳子嘉於2022、2023年間在網路及電視節目中，指稱政府採購BNT疫苗貪污1億美元，前“行政院長”蘇貞昌、前“衛福部長”陳時中提告誹謗。北檢今天依加重誹謗等罪起訴吳子嘉。



另外，陳時中提起民事訴訟，向吳子嘉求償新台幣1000萬元。台北地方法院今年7月間判處吳子嘉應賠償陳時中300萬元。



檢方指出，吳子嘉於2022年8、9月間在YouTube節目“董事長開講”節目，以及去年5月20日在電視台直播節目中，指涉蘇貞昌政府及陳時中欲透過BNT疫苗採購案從中貪污不法獲取1億美元。



吳子嘉辯稱，原本東洋公司與“衛福部”洽談BNT疫苗採購案，但“立委”吳秉叡、香港雅各臣、信東製藥等公司介入，“衛福部”改變態度。他得到情報，“衛福部”當時透過香港雅各臣、信東製藥等公司與德國BNT購買疫苗，合約總價相較於與東洋公司談判過程，價差約1億美元，蘇貞昌並已批示、匯出5000萬美元。



吳子嘉具狀表示，他的消息來源是上海復星公司在台代表王秉豐（原名王國綸）提供的訊息、對話紀錄及文件等資料，而對話訊息內容是王秉豐與上海復星公司國際事務總經理黃獻輝的對話，可信度高，強調自己有經過合理查證。



檢察官調查後發現，香港雅各臣公司與“衛福部”間的洽談終止日期早於東洋公司，並非香港雅各臣公司介入，而致東洋公司無法與“衛福部”成立疫苗採購契約，且“衛福部”未透過香港雅各臣公司與BNT成立任何疫苗採購合約，更無因此產生1億美元價差。



檢方指出，吳子嘉發表言論的唯一消息來源是王秉豐及王提供的資料，但王秉豐並未見過香港雅各臣公司、信東製藥人員，也未參與談判，王的消息來源來自黃獻輝的輾轉告知，而黃的消息來源是“耳聞”。吳子嘉在王的消息來源是傳聞的情形下，未透過其他管道確認，難認善盡查證義務。



檢方認為，吳子嘉在本案發生前已多次因發表言論被提起民、刑事告訴，應該知道發表言論前應合理查證，卻未透過其他管道合理查證、照單全收王秉豐的陳述內容，依加重誹謗等罪起訴吳子嘉。



另外，吳秉叡指控吳子嘉及國民黨“立委”徐巧芯等人，不實指涉他介入BNT疫苗採購事務，提告吳、徐等4人加重誹謗等罪。檢察官認為，疫情期間對外採購疫苗是重大公共議題，攸關公共利益，將吳、徐等4人不起訴處分。