初選開打　賴清德提醒：冬至沒到別急搓湯圓

莊瑞雄（右）、林楚茵受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月22日電（記者 黃筱筠）身兼民進黨主席賴清德數次在中常會希望大家不要對於2026選舉高調表態，以免社會觀感不佳。中常委、綠委莊瑞雄轉述，賴昨天在常會再度提及選舉不要表態，“冬至還沒到，別這麼急著搓湯圓”，現在才2024年，那個是2026的事情。



有“小花媽”之稱的前“勞動部長”許銘春20日宣布參選高雄市長。據轉述，賴清德昨天說，“冬至還沒到，別急著搓湯圓”，現在才2024年，那個是2026的事情，不能鴨子划水就好嗎？賴清德也認為，宣布參選那個舉動，對黨是沒有加分的。



被視為“台南幫”李孟諺被爆小三而請辭“交通部長”，賴清德昨天也提醒黨員要注意私德。



莊瑞雄今天受訪表示，賴清德昨日在中常會也說，賴主席昨天講這句話沒有指明到底在講那一件，但很明顯在講的私德部分，大家就可以猜得出來，社會會檢驗政務官私德，私德不應觸犯底線。



莊瑞雄也說，賴清德昨天也說，黨不能去管到你的私生活，但是黨的從政同志只要任何人涉及所謂私德問題的話，社會就會放大檢驗，所以對黨是有傷害的。請所有的從政同志就必須特別注意到自已的私生活。



至於“台南幫”陸續出事，是否跟2026選舉有關？民進黨“立委”林楚茵也說，距離2026選舉還有段時間，現在扯太遠了，檢調辦案尊重司法，臆測的行為或是惡意連接，把所有都事情都放2026，還太早了，2024夏天都還沒過完。