台房價狂飆房貸之亂　藍委轟綠像無頭蒼蠅

藍委李彥秀。（中評社 資料照） 中評社台北8月22日電（記者 楊騰凱）台灣房市飆漲引發民怨，官方憂造成金融風暴，台央行總裁楊金龍本月親自邀公家銀行及信用合作社總座喝咖啡，要求提出房貸降溫計劃。中國國民黨籍“立委”李彥秀批，民進黨政府上演“房貸之亂”，一方面希望房市降溫，另一邊又擔心限貸引爆民怨，府院部會橫衝直撞，犧牲老百姓權益。



李彥秀抨擊表示，央行、“財政部”、“金管會”三大部門彼此鬥法，夾在中間的公營行庫左右為難，“賴政府”現在上演“房貸之亂”，府院、部會間一人一把號，各吹各的調，像隻無頭蒼蠅橫衝直撞，最後犧牲的恐怕還是台灣2300萬老百姓的權益。



在新青安優惠房貸推波助瀾下，房市熱到央行看不下去，7月調升存款準備率1碼，試圖緊縮市場資金，但效果有限，楊金龍甚至親自出馬，請公家銀行及信用合作社總座喝咖啡，要求提出房貸降溫計劃，外界解讀央行出重手，要降溫房價。



李彥秀表示，去年民進黨政府為了選舉，炒短線推出的“新青安貸款”，被媒體評為“新青年安非他命”，政策亂象叢生，讓跨部會打房的努力“完全破功”，埋下房市“完美風暴”的地雷。如今央行找來多家公家銀行“喝咖啡”，如同下金牌要求降溫房市。



李彥秀指出，但是要讓房貸降溫，同時也造成真正有需求的民眾“求貸無門”民怨四起，可以說“賴政府”“政策亂象”再添一樁。



李彥秀指出，央行為避免金融泡沫，要求總量管制，降低不動產的放款水位，反觀“財政部”與“金管會”卻不願因“限貸令”引發民怨，外傳昨天“財政部”、“金管會”集體出動，調查八大行庫、全體公銀是否有“限貸令”。