台南幫接連出事　賴嫡系議員周嘉韋這樣看

民進黨台南市議會黨團幹事長、議員周嘉韋。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南8月22日電（記者 蔣繼平）賴清德“台南幫”子弟兵接連出事，前“政院”發言人陳宗彥、前“交通部長”李孟諺、綠委林宜瑾在過去1周內紛紛中箭。新潮流賴系民進黨台南市議會黨團幹事長、議員周嘉韋接受中評社訪問表示，時機點雖然巧合，但要說派系鬥爭有點牽強，司法本來就不該有偏頗，該辦就辦，但打擊士氣是一定會的，會讓台南更負面、更有想像空間，另一方面是有警惕的作用，大家會更戒慎恐懼。



對於反賴力量反撲的說法傳得沸沸揚揚，周嘉韋表示，可能看起來是沒有，因為賴對整個黨來說是最大公約數，至於說許多政策想法上的不同，他認為賴擔任黨主席是可以廣納意見的人，他不認為說民進黨現況出現以賴為分界線，分成挺或反。反而是大家在賴的統馭下，把不同意見海納百川到賴身上，作為未來不管施政或黨務的能量，這樣才會是正確想法。



周嘉韋，1992年生，成功大學法律學系、法律碩士，執業律師。2022年首度當選台南市議員，選區為第八選舉區（北區、中西區），曾在綠委林俊憲服務處工作，屬新潮流派系一脈傳承的賴清德子弟兵。



周嘉韋表示，他認為這次三個人事件經過梳理，除了李孟諺是私人感情問題，比較不好意思去評論私事外，陳宗彥、林宜瑾都是司法案件，司法案件在面對任何政黨涉案，檢調都是偵辦，也很明顯無法去介入司法，但要說民進黨派系鬥爭或是敵對政黨手段，這有點牽強，司法就回歸司法，目前在定讞之前台灣還是無罪推論，應該要請檢調盡快釐清真相，避免這麼大動作之後造成不好的影響，有就趕快辦，沒有就還當事人清白。