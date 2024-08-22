台明年總預算逾3兆　防務支出4674億第4

台灣2025年度總預算，各項支出比重。(圖：“主計總處”提供) 中評社台北8月22日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”上任後首編的年度政府總預算，“行政院長”卓榮泰今日在院會拍板通過，明年度歲入編列新台幣3兆1534億元，較今年增加4282億元，約增15.7%；歲出編列3兆1325億，增加2806億，約增9.8%，歲入歲出共賸餘209億元，這是2020年度歲入、歲出睽違22年達到平衡後，再次於總預算案產生賸餘。



重要施政項目預算編列情形，“國防”經費部分，由“國防部”主管明年度歲出編列4760億元，較今年度增加415億元，約增9.6%，加計新式戰機採購及海空戰力提升計劃採購特別預算904億元，以及非營業特種基金806億元，整體規模達6470億元，較今年度增加464億元，約增7.7%，占GDP比率約為2.45%。



台“主計總處”表示，明年度政府總預算案歲入共編列3兆1534億，較今年度增加4282億，約增15.7%；歲出共編列3兆1325億，較今年度增加2806億，約增9.8%。總預算歲入歲出相抵賸餘209億，支應債務還本1415億（占稅課收入 5.1%）後，尚須融資調度財源為1206億，以舉借債務706億及移用以前年度歲計賸餘 500億支應。



總預算債務舉借706億（占總預算歲出2.3%），連同特別預算1607億，合共2313億元，占整體歲出總額6.9%（法定上限15%）。預估明年底累計債務未償餘額6兆8098億，占前3年度名目GDP平均數28.6%，較113年度減少1.1個百分點，距公共債務法規定之上限40.6%，尚有12個百分點。



明年度尚須執行的特別預算，包括前瞻基礎建設計劃第5期703億元、新式戰機採購430億元、海空戰力提升474億元、疫後391億元，合共1998億元，均為延續性編列的特別預算；因應明年度軍公教加薪3%，總預算編列272億支應。



公共建設計劃明年度總預算編列2644億元，較今年度增加798億元，約增43.2%，加計前瞻基礎建設計劃第5期特別預算、營業與非營業特種基金，整體規模達6483億元。

