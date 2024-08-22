罷免高虹安收1251份連署書　進度35%

罷高團體公布第一階段連署已收到1251份連署書。（照片：罷高團體粉專） 中評社新竹8月22日電（記者 盧誠輝）已退出台灣民眾黨的新竹市長高虹安涉詐領助理費一審被判有期徒刑7年4個月，褫奪公權4年遭停職。但發起罷免高行動的公民團體仍持續進行連署，罷高團體“風城安心上路”公布第一階段連署行動已收到1251份連署書，距離3547份提案連署書門檻還差2296份，從6月開始進行的罷高行動到目前進度衹有35%。



罷高團體“風城安心上路”昨日深夜在臉書粉專公布最新連署情況表示，“在經歷了風風雨雨的8月，經歷了看板被拆，台灣民眾黨大翻車，柯文哲、高虹安的各種案件連環爆，到青鳥再次站起，派出廣告車後，我們終於是有空整理份數了，8月從一開始，到月中，台派們都好開心，但同時也好忙。”



根據罷高團體“風城安心上路”公布的資料顯示，罷免高虹安第一階段連署從6月6日正式展開至今已78天，目前共收到1251份連署書，進度衹有約35%，距離3547份提案連署書門檻還差2296份，而若要通過罷免第二階段連署成案，更需要35465份連署書才能達成。看來罷高團體若想在今年12月25日高任期屆滿2年前完成第一階段連署還要很拚，但若要達到第二階段連署成案則幾乎是不可能的任務。



罷高團體曾在8月18日中元節當天，租來一輛貨櫃車，並命名為“新竹找安號”，在貨櫃電子螢幕上不斷撥放攻擊柯文哲和高虹安的文宣，還仿照中元普渡遶境車隊，沿著新竹市各大街小巷強力放送，試圖拉高罷高行動的氣勢。罷高團體“風城安心上路”表示，從9月開始，將常態派出小蜜蜂連署車，呼籲新竹市民參與連署，一起找回新竹的平安與光榮。