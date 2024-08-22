台明年軍事支出佔GDP 2.45%

台“國防部”主計局中將局長謝其賢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月22日電（記者 鄭羿菲）“行政院”22日拍板2025年度政府總預算，歲出編列新台幣3兆1325億元，其中“國防”支出編列6470億元，創歷年新高，佔GDP的2.45%，引起媒體高度關注。台“國防部”主計局中將局長謝其賢22日強調，我們不會與其他國家做軍備競賽。至於會否達到GDP的3%，這是期望達成的目標，就看後續會否獲得關鍵重要的武器裝備。



不過，上述預算未納入潛艦量產的預算，“國防部”說，有計劃編列到明年預算，但計劃還在審核中。



“行政院”22日拍板2025年度“中央政府”總預算，歲入3兆1534億元，較今年度增加4282億元，約增15.7%、歲出編列3兆1325億元，較今年度增加2806億元，約增9.8%。其中，社會福利支出編列8310億元，占26.5%、教育科學文化支出編列6050億元，占19.3%、經濟發展支出編列5386億元，占17.2%、“國防”支出編列4674億元，占14.9%。



在“國防”經費部分，歲出編列4760億元，比去年度增加415億元，主要是增列軍事投資經費216億元，及為提高裝備妥善率增列作業維持經費177億元；另加計新式戰機採購及海空戰力提升計劃採購特別預算904億元、非營業特種基金806億元，整體規模達6470億元，較去年度增加464億元，約增7.7%。



“行政院”22日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人陳世凱主持，“行政院秘書長”龔明鑫、“行政院主計總處”主計長陳淑姿、“內政部次長”董建宏、“經濟部次長”何晉滄、“農業部次長”黃昭欽、“國發會副主委”高仙桂出席。



謝其賢表示，“國防”預算歲出增加410億元，主要是三個面向，人員維持、作業維持與軍事投資。作業維持增加100多億元，主要是主戰裝備的零部件、後勤保修、彈藥籌購，及戰鬥個裝籌補等項目上。軍事投資203億元，挹注新增案約70億元，其他是持續付款需求，這幾年隨著之前的軍購建案，陸續來到付款高峰期，因此軍事投資預算是三面向中成長最多的。