龔明鑫月底率團訪中東歐　考察半導體供應鏈

“行政院秘書長”龔明鑫。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月22日電（記者 鄭羿菲）“行政院秘書長”龔明鑫22日證實，8月底將與跨部會組團赴中東歐，今年主要重點是半導體供應鏈，剛好歐洲幾個國家的半導體產業正在發展，需要供應鏈體系建置，這是很好的發展機會，去看看是否台灣廠商有機會可以落地。



台積電德國德勒斯登（Dresden）半導體晶圓廠日前舉行動土典禮，盼能搶進車用成熟製程商機，引起各界關注。



“行政院”22日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人陳世凱主持，“行政院秘書長”龔明鑫、“行政院主計總處”主計長陳淑姿、“內政部次長”董建宏、“經濟部次長”何晉滄、“農業部次長”黃昭欽、“國發會副主委”高仙桂出席。



龔明鑫表示，2021年時他第一次帶團訪問中東歐，也啟動台灣與中東歐國家的產業合作、科技合作、人才交流的機制性計劃。2023年也進行第2次，今年已是第3次，已經是既有機制運作中。



龔明鑫說，確實8月底預計攜手“國發會”、“國科會”、“經濟部”等跨“部會”參加，今年主要重點為關注半導體供應鏈，剛好歐洲幾個國家的半導體產業發展，需要很好的供應鏈體系建置，對台灣廠商來說，這也是很好的發展機會，因此去那邊看看是否有機會可以落地。至於計劃詳細內容，未來將在適當時間對外說明。