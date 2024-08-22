粉專改名去中　台“財政部”：無政治意圖

台“財政部”臉書。（照片：台“財政部”臉書） 中評社台北8月22日電（記者 鄭羿菲）台“財政部”被網友發現，臉書粉專名稱突然將“中華民國財政部”改為“財政部”，引起爭議。“行政院”發言人陳世凱22日回應，會再向“財政部”了解，並請“財政部”回應。“行政院”的臉書部分，目前仍是“中華民國行政院”。對此，台“財政部”今天回應，因為還有其他社群，所以改名為，無任何政治意圖與意義。



“行政院”22日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人陳世凱主持，“行政院秘書長”龔明鑫、“行政院主計總處”主計長陳淑姿、“內政部次長”董建宏、“經濟部次長”何晉滄、“農業部次長”黃昭欽、“國發會副主委”高仙桂出席。



台“財政部”臉書粉專21日突然改名，將原本的“中華民國財政部”改成“財政部”，引起網友炸鍋質疑，“是否從今天開始‘中華民國國民’繳的納稅錢不用再給你們了？用‘中華民國’讓你丟臉了嗎？”、“誰允許你改名的？你哪裡的‘財政部’？美國？日本？不存在的‘台灣國財政部’？”、“賴清德要‘台獨’趕快啦，玩這種垃圾招真的很俗辣！”、“政績不濟，唯有搞如斯小動作來取悅死忠粉”。



“財政部”今天回應如下：



感謝大家的關心，關於粉專更名以下說明理由：



1.為了與其他部會粉專名稱命名一致性，且粉專名稱單純易於民眾或其他粉專標及、搜尋。



2.除了FB外，我們也有LINE、IG帳號名稱均為“財政部”，取得社群平台名稱一致性，也歡迎大家加入追蹤喔！