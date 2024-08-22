綠委林宜瑾涉案　台南服務處連兩天鐵門緊閉

綠委林宜瑾位於台南市永康區中山南路上的服務處，連續兩天都是拉下鐵捲門，外觀都是與賴清德合照的大型文宣。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南8月22日電（記者 蔣繼平）賴清德“台南幫”子弟兵接連出事，前“政院”發言人陳宗彥、前“交通部長”李孟諺、綠委林宜瑾在過去1周內紛紛中箭。林宜瑾涉詐領助理費案，昨日遭檢方南北大搜索，並被漏夜偵訊，今天清晨5點才以新台幣100萬元交保，且限制出境。她位於台南市永康區中山南路上的服務處，連續兩天都是拉下鐵捲門，一個人影都沒有，僅昨天上午檢調人員進入搬走電腦主機、文書資料帶回調查，附近鄰居店家都知道被檢調搜索，私下議論紛紛，靜待案情發展。



台南地檢署21日傳喚綠委林宜瑾、永康服務處黃姓主任共15名嫌疑人、4名證人到案，其餘17人昨晚陸續請回、交保，林宜瑾、黃姓主任經檢察官漏夜訊問，林宜瑾今早清晨5多以新台幣100萬元交保限制出境，黃姓主任聲押禁見。林宜瑾交保後從車道離開地檢署，被媒體堵訪時僅簡短回應“我坦坦蕩蕩，法律一定會還我清白”。



林宜瑾選區為台南市第4選區（永康、新市、新化），設在永康區中山南路上的服務處昨天也遭檢調同步搜索，衹有昨天上午11點多由檢調人員進入帶回電腦主機、文書資料等進行調查，服務處鐵捲門已連續兩天都拉下緊閉。今天門口還有一早投遞的報紙，代表沒人收信。



林宜瑾服務處大門口上方有明顯的大型文宣，左右兩旁也都有文宣海報，連斜對面的大樓一樓也都掛滿海報，非常高調與顯眼，路過想不注意都難。不過鄰近的店家都說連續兩天沒有開，大家都有看到新聞，口耳相傳也都很快，但被問及有何看法，則都沒有表示意見。