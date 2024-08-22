柯文哲新竹農地雜草叢生　竹市府：行文告知

柯文哲所持分的新竹農地目前已雜草叢生。（中評社 盧誠輝攝） 柯文哲所持分的新竹農地在6月5日還種滿芭樂樹苗。（中評社 資料照） 中評社新竹8月22日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲近日身陷政治獻金帳務風暴，妻子陳佩琪更被爆出曾去看過要價新台幣1.2億元的豪宅。而柯在2024大選期間遭爆出的新竹持分農地違規作停車場使用，在今年3月18日限期改善恢復農用種滿芭樂樹苗後，至今5個月過去卻已雜草叢生，農地出入口也停滿各式車輛。對此，新竹市政府產發局和環保局向中評社表示，將行文請土地所有權人定期進行農地田間管理工作。



中評社22日實地到新竹市水利路上柯文哲所持分的隆恩段1320地號農地查看，發現該處已雜草叢生，有些雜草甚至長得快比人還高，放眼望去卻未見芭樂，入口處還停滿各式車輛，看起來似乎無人管理。對比中評社在6月5日到現場查看，當時該處還種滿芭樂樹苗，到現在也才經過79天，已有明顯落差。



而根據新竹市政府2019年9月16日府授環衛字第1080142727號公告規定，“本市都市計劃區外建築用地及都市計劃區內公、私有土地及空屋所有人、管理人或使用人未善儘管理之責，致雜草高度自基部至頂端超過50公分，影響環境衛生或有礙市容觀瞻，經勸導期限10日內仍未完成改善者。將逕依同法第50條規定，裁處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。”



對此，新竹市政府產發處向中評社表示，隆恩段1320地號土地前經通報未依法作農地使用，前經通知限期改善，所有人於完成改善後，市府依規辦理勘查確認，包含非農業經營相關設施移除、場地檢測、實際種植農作物勘查等情形，於2024年5月完成備查在案。目前回歸一般農地管理作業，依農地利用管理作業流程處置。



新竹市環保局則指出，有關農地草長，經查該地非為都市計劃區外建築用地，為都市計劃區外特定農業區農牧用地，非屬依廢清法公告列管範圍。另有關農地雜草較長等情事，市府將行文請土地所有權人定期進行農地田間管理工作（如鋤草、耕犁）以共同維護環境整潔及預防病蟲害等之發生。