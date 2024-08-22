嘉市慶建城320週年 光織影舞藝術展

以李白“月下獨酌”為靈感，透過茶壺倒酒的意境，水面映出美麗花朵的“壺光對影”。（嘉義市政府提供） 中評社嘉義8月22日電／嘉義市今年逢建城320週年，市府再度邀請華裔新銳設計師Daniel Wong（黃偉豪），以嘉義古名“桃城”為策展核心，融入光影藝術與經典文學，8處展區呈現夢幻的光影桃花源。



嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，今年逢嘉義市建城320週年，“光織影舞”光影藝術展以1704年嘉義建城之始，作為展區整體規劃理念，再以田園詩人陶淵明的“桃花源記”為創作靈感，回顧城市歷史記憶的同時，也展望前行，期待到訪民眾都能找到心中的桃花源，一個真實的烏托邦。



張婉芬說，此次活動以大地為畫布、用光影藝術將北香湖公園妝點為城市戶外藝術館，運用光環境色光圍繞北香湖詮釋“桃花源記”幻境，並設有8處光影藝術展區。



其中直徑達7公尺的巨型竹編月亮“逐花月影”，結合傳統竹編藝術及人造花與現代光影科技，是全台絕無僅有的“湖上竹月”，傳達在快節奏的現代生活中，也要珍視並傳承歷久彌新的文化藝術。



還有長30公尺、寬15公尺巨型投影，搭配活動專屬3分鐘動畫的樹上光影劇場“夢月流光”。色彩絢麗的巨型花形氣模雕塑，如同跳脫現實進入夢想的“烏托邦”。以李白“月下獨酌”為靈感，透過茶壺倒酒的意境，水面映出美麗花朵的“壺光對影”等展區，帶領遊客感受桃花源般如詩如畫的美好。



嘉義市觀光新聞處指出，“2024光織影舞”活動從9月14日至29日每天晚間6時至10時止，在北香湖公園盛大展開，開幕、中秋節及其他假日將安排知名表演團體演出。此外，花影市集於每天下午4時開始，邀請全台民眾來嘉旅遊。