反賴勢力要什麼？施正鋒解析大中小三層面

前東華大學原住民民族學院院長、前喜樂島聯盟主席施正鋒。（中評社 資料照） 中評社台北8月23日電（記者 楊騰凱）民進黨“立委”、賴清德子弟兵林宜瑾昨爆發助理費涉違法使用，親賴的“台南幫”一周內三人出事，有反賴勢力反撲？東華大學原住民民族學院前院長施正鋒向中評社表示，反賴勢力有三層面，大的是要爭公營事業、官股行庫位置，中的是黨內中常會結構，不想被賴吃死死。



施正鋒指出，至於小的一層，就是在爭台南市長提名的民進黨“立委”陳亭妃，她這次在英系暗助下當選中常委，英系不敢直接反賴，一定都是叫陳亭妃出來。



賴清德子弟兵林宜瑾涉助理費違法使用，檢方21日漏夜訊問後，22日清晨5點諭令以新台幣100萬元交保，並限制出境。



包括前“行政院”發言人陳宗彥涉嫌接受性招待，遭檢方依貪污罪嫌起訴，前“交通部長”李孟諺被爆婚外情黯然下台，加上最新爆出的林宜瑾涉案，本周以來親賴清德的“台南幫”已經連續三人出事。



施正鋒為美國俄亥俄州立大學政治學博士，曾任東華大學原住民民族學院院長、淡江大學公共行政學系系主任、東華大學民族事務與發展學系教授、台灣國際研究學會理事長，亦曾擔任喜樂島聯盟主席，但後來已退黨。施正鋒曾是呂秀蓮政治幕僚。



施正鋒表示，是不是有反賴勢力，這件事情有三個層面可以分析，從賴清德今年5月20日上任後，各個派系開始分配位置，“內閣”的部分已經分好了，“國防”外交沿用蔡英文人馬，其他大部分都是賴的人馬，頂多“外交部長”是“正國會”林佳龍。接下來的公營事業、官股行庫等等，如果大家都不講話，就會被賴清德吃死死了。

