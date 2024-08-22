江啟臣率團訪美德州　盼深化台美合作

休士頓市長John Whitmir與立法院參訪團大合照。（照:江啟臣辦公室提供） 中評社台北8月22日電／中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣日前率領跨黨派參訪團抵達美國德州，展開為期多天的“國會”外交行程。此次行程涵蓋拜會德州州政府、與台中市姊妹市奧斯汀及休士頓市交流，並安排與奧斯汀大學台灣研究中心座談及參訪半導體研究中心，雙方對未來合作充滿期待。



江啟臣辦公室表示，在拜會休士頓市的行程中，江啟臣受到了休士頓市長John Whitmire的熱情接待，市長Whitmer特別贈送了一張1969年7月20日登月當天的歷史明信片，象徵休士頓作為太空探索重要基地的地位。江啟臣則回贈台中的梨山茶，並邀請市長Whitmer親自來台中體驗。江啟臣表示，此次會晤是雙方合作的起點，未來在能源、醫療、航天及奈米科技等領域有望展開更具體的合作。



訪團此行也參訪了德州大學奧斯汀分校，並與台灣研究中心的學者們進行深入交流，探討產學合作及未來教育交流的可能性。同時也參訪奧斯汀分校的半導體研究中心，看到幾位來自台灣的學生，正在攻讀學位並參與相關研究。江啟臣提到，這是台美友好實質合作的具體成果，對於未來台美雙邊教育合作有所期待，希望透過教育交流深化雙方友誼、提升具體合作關係。



此外，江啟臣一行還造訪了台中市姊妹市的奧斯汀市府，與代理市長Leslie Pool進行會談。江啟臣和國民黨籍“立委”黃健豪代表台中市長盧秀燕，表達了對兩市未來擴大交流合作的期望，希望能促成更多實質合作，讓彼此都更加國際化，持續深化兩地關係，讓台美關係能夠更加緊密。