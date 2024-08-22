謝國樑四連勝了還要罷免？拆樑團體有理由

山海拆樑行動團體領銜人戴璟安、發言人李晏蓉領取“電視辯論會意願表簽署書”。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆8月22日電（記者 張穎齊）綠營發動罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑，將在10月13日進行投票。罷免最初理由源自基隆市政府與NET（主富公司）針對東岸商場產權糾紛，基市府已在司法、行政面上獲得四連勝，罷免理由遭疑薄弱不足。山海拆樑行動團體22日仍認為，過程中程序不正義，罷免謝國樑也還有其他市政不佳、跳票的理由。



基隆東岸廣場是基隆市有土地，“二房客”服飾品牌NET宣稱以新台幣2億元興建3層樓商場擁有所有權，在租約到期後拒不交出。基隆市府在微風集團標下經營權後，警方深夜破門進入商場，NET要求謝國樑應公開致歉，謝國樑反擊是民進黨籍前基隆市長林右昌留下的爛攤子，成為藍綠攻防焦點。



基隆市東岸商場重新招商案引發爭議，市府和原廠商大日公司、協力廠商主富公司（NET）對簿公堂，多起官司審理中。首勝，今年6月時，大日訴請市府給付增建2至4樓費用5000萬元，法官駁回大日公司請求。第二勝，另NET於今年2月間向法院聲請的假處分，民事庭已裁定駁回。第三勝，8月13日台灣高等行政法院裁定駁回NET的行政假處分聲請。第四勝，連同這次NET不滿ROT促參案審議結果由微風公司得標，向“財政部”提出異議，“財政部”8月15日正式駁回NET之異議，基隆市政府目前累計共獲得四連勝。