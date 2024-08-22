陸委會核定雙城論壇2項MOU　舉辦日期未定

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月22日電（記者 鄭羿菲）針對台北—上海雙城論壇，陸委會副主委兼發言人梁文傑22日證實，台北政府提出2項MOU審查，一是智慧醫療，一是野生動物交流，這兩項MOU的審查結果沒有違反相關法規規定。至於何時舉辦、對方來台的人員有哪些，目前為止，台北市政府並未提出申請。



台北—上海雙城論壇舉辦時程至今還未敲定，由於陸委會相關規定，雙城論壇舉辦前，需要在2周前送名單，待陸委會收件後，還要召集“移民署”、“國安局”等單位開聯審會議。現已8月下旬，雙城論壇恐無望在9月初舉辦。外傳，雙城論壇預計簽署的2項合作備忘錄，陸委會日前已核定。而中國國民黨籍台北市長蔣萬安9月4日就要訪美，雙城論壇舉辦時程可能落在9月中下旬至12月之間。



陸委會22日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，雙城論壇的籌辦情形，陸委會的立場是受理申請的單位，到目前為止，台北市政府並未提出什麼時候舉辦，及對方要來的人員有哪些，因此雙城論壇何時舉辦，來台人員是誰，還是要請去問北市府。



不過，梁文傑證實，台北市政府有提出2項MOU的審查，一項是智慧醫療，一項是野生動物交流，這2項MOU的審查結果，基本上並沒有違反相關法規規定。