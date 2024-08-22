鄭麗文：民眾黨挖坑自跳　藍犯戰略錯誤

前藍委鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北8月22日電／台灣民眾黨主席柯文哲深陷京華城案、政治獻金爭議，妻子陳佩琪又被爆看新台幣1.2億元豪宅，民眾黨和個人形象接連受重創。中國國民黨主席朱立倫隔空送暖，卻遭柯反酸是場面話。對此，國民黨前“立委”鄭麗文表示，民眾黨每天處理危機就是在製造危機，每天都在尋死，國民黨沒辦法護短。她認為國民黨“很怕自己不是‘國會’多數”，所以在“立院”抱著8席民眾黨“立委”不放，卻是犯了戰略上錯誤。



根據《中時新聞網》報導，鄭麗文21日在政論節目《庶民大頭家》指出，柯文哲跟黃珊珊這場大家無法接受的鬧劇，秀了底限、破了人設，國民黨已經沒辦法幫忙護短，天要下雨、娘要嫁人，不可能分分秒秒看著他，“每天分分秒秒都在尋死，柯文哲、黃珊珊等一干人等，民眾黨每天處理危機就是在製造危機。民進黨修理柯文哲，都沒有民眾黨自己修理自己這麼厲害”，挖坑猛跳，這已經不是國民黨在旁邊攔的住、救的了的。



鄭麗文提醒，國民黨要好好想想在“立法院”第一會期的思考盲點，就是“國民黨很怕自己不是‘國會’多數”，所以死抱著民眾黨的8席“立委”不放，這就犯了戰略上的最大錯誤。應該要視個案、視情況來決定是否要跟民眾黨團合作。



鄭麗文認為，國民黨不該在心理上、情緒上，好像自己已經被民眾黨脅持，這樣的藍白合是不健康、不正確的。柯文哲是深綠出身，國民黨不能一廂情願，要理智冷靜思考自己的處境跟黨下一步的走法。



鄭麗文擔憂，半年惡鬥下來，國民黨的政黨支持度毫無起色，這是國民黨的重大警鐘。沒有因為反民進黨的努力，就提升民眾心中的分量。她重話批，如果只想著靠民眾黨，國民黨沒出息。