陳玉珍赴北京爭取陸客　陸委會四度說樂見

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月22日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨籍“立委”陳玉珍與金門民意代表團昨赴大陸爭取陸客、陸生，及建構金廈海域農漁貨交易平台，今天下午拜會大陸國台辦主任宋濤。陸委會副主委兼發言人梁文傑22日表示，只要符合相關法規，陳此行有任何進展，陸委會都非常樂見。



媒體問及，從214金門撞船事件的協商落幕，到陳玉珍與金門民意代表團赴陸溝通，都是在野黨與第三方居中協調，陸委會如何評估這樣的角色？梁文傑指出，兩岸交往30多年來，不管大大小小協商與談判，中間都有很多熱心人士，若對事情有幫助，能讓事情有比較好的解決，我們也都樂見。



陳玉珍昨天陪同由金門縣議會議長洪允典擔任團長的金門民意代表團、台灣旅行業品質保障協會副理事長陳怡璇、金門縣旅行商業同業理事長翁炳信等旅遊觀光業者等業者約20人抵達北京，展開四天三夜參訪行程，預計22日下午拜會大陸國台辦主任宋濤。陳玉珍行前曾表達，除向大陸表達儘速恢復兩岸觀光的期待外，也爭取開放陸生到金門就學、建構金廈海域農漁貨交易平台等，及金門地區金融機構能在廈門設點等與金門發展攸關等議題。



陸委會22日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，政府歡迎更多陸客到金門馬祖旅遊，陳玉珍的行程我們都知道，此行若有任何進展能讓陸客到金門，陸委會都非常樂見。

