謝龍介民調輸2綠選將　尤榮智：要勤走基層

國民黨台南市議員尤榮智。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南8月23日電（記者 蔣繼平）台南市綠營爭2026初選廝殺激烈，被視為藍營人選的中國國民黨台南市黨部主委、不分區“立委”謝龍介民調大幅落後綠選將，引起基層憂慮。國民黨台南市議員尤榮智接受中評社訪問表示，除了建議謝要跟著綠初選話題去走基層，雖然知名度很高，也要靠握手與服務換選票，另外，黨中央備戰真的要進入狀態，凱米颱風南部淹大水，就應該出來走基層，最怕連演不都演，不能比基層還“頇顢”。



對明年黨主席選舉有何看法？尤榮智表示，基層就是關心每次選舉能夠帶動士氣、好的領導人而已，朱立倫當這麼久，沒有功勞也有苦勞，到底選不選，目前大家也看不明白。新生代都沒辦法，衹有當過縣市長才能闖出名號，就看盧秀燕要不要勇於承擔，畢竟民眾黨陷入危機，票不一定回到國民黨，盧秀燕形象好，是有機會拉到這些票的人。



尤榮智，1952年生，南榮工專畢業，現任國民黨台南市議員。縣市合併前，一路擔任台南縣六甲鄉民代表會副主席、主席、兩任六甲鄉鄉長、再選上縣議員，基層深厚。2018年回鍋選上市議員，重返政壇。



國民黨台南市議員蔡育輝近日公布委託成功大學統計系副教授趙昌泰執行的對比式民調，綠委陳亭妃支持度46.87%、藍委謝龍介20.38%；綠委林俊憲41.46%、謝龍介23.37%。由於民進黨兩位選將皆超車藍軍台南長熱門人選謝龍介，引起討論。



謝龍介民調大幅落後對手陳亭妃、林俊憲，不僅基層擔心，還被綠營反諷蔡育輝民調打到自己人。對此，尤榮智表示，其實回顧謝龍介與現任市長黃偉哲選2022的時候，親綠民調選前20天還公布黃62%比謝15%，結果選票開出來是黃48%比謝43.8%，而且2022年票數差距也是台南有史以來差距最少的一次。

