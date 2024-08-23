莊嚴語中評：民進黨台南內鬥 腥風血雨

黨外新連線召集人、民進黨前組織部副主任莊嚴。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月23日電（記者 方敬為）民進黨“台南幫”賴清德嫡系接連中箭落馬，黨外新連線召集人、民進黨前組織部副主任莊嚴接受中評社訪問表示，冰凍三尺非一日之寒，賴清德掌權在黨內過於強勢，不只權力一把抓，還清算非我族類，當然會引發其他派系反彈，預期還會有事發生，尤其台南市綠營內鬥會持續，腥風血雨。



莊嚴分析，這次包括前“行政院”發言人陳宗彥、前“交通部長”李孟諺到新潮流綠委林宜瑾，都是賴系人馬，動這三人除了對賴下馬威，也是在攪亂台南政局。2026台南市長選舉，賴清德當然會希望自己人出線，但其他派系不會輕易退讓，鬥到最後，無論最終何方出線，不排除互扯後腿，倘若台南市長選舉綠營輸掉或成績慘烈，賴在黨內的威信必然打折，甚至可能影響其2028爭取連任的正當性。



莊嚴，2000年大選時是陳水扁台南競選總部執行總幹事，後來歷任民進黨台南縣黨部執行長、中央黨部組織部副主任，紅衫軍百萬人倒扁總部副總指揮、人民最大黨副秘書長、台南市議會顧問等職。現為黨外新連線召集人。



民進黨籍前“行政院”發言人陳宗彥遭控在南市府任職時接受性招待，15日遭檢調起訴。在賴清德台南市長任內擔任市府水利局長的“交通部長”李孟諺，19日被爆出婚外情醜聞，請辭下台。台南市“立委”林宜瑾21日被檢調依涉嫌詐領助理費搜索調查，傳喚後以新台幣100萬元交保，限制出境。一周內台南市民進黨親賴人馬接續中箭，引發關注。

