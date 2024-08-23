曾煥程語中評：柯若垮台或由這兩人扛下重擔

“中華工商資源整合策進會”理事長曾煥程。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月23日電（記者 方敬為）針對台灣民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金帳目風暴，曾任綠營民代助理的“中華工商資源整合策進會”理事長曾煥程接受中評社訪問表示，觀察民進黨政府偵辦的效率及規模，下手相對重，不免被揣測有政治目的。從政黨政治角度看，民進黨當然想消滅民眾黨，以政黨支持者光譜而言，對綠營有利，但實際上或非如此，因為賴清德本身的仇恨值太高。



曾煥程，東海大學國貿系學士，2022年曾代表台灣維新參選彰化縣議員，後來從事中小企業輔導顧問，現為“中華工商資源整合策進會”第四屆理事長。曾擔任民進黨籍前“立委”林豐喜助理，在台中縣市合併前於民進黨台中縣黨部任職。



曾煥程表示，綠營忽略了一個問題，也就是賴清德本身的仇恨值太高，從2024大選得票率來看，賴只拿下40%，是僥倖當選，換言之有60%的選民不支持賴清德，這樣的選舉結果也讓本該取得勝利的非綠選民相當不滿，因此民進黨現階段若消滅柯，不能排除民眾黨支持者反撲的可能。民眾黨的支持者由淺藍、淺綠、中間選民組成，淺綠區塊，許多是對民進黨失望的人，綠營又能吸納多少？



曾煥程並提到，民進黨也忽略民眾黨的韌性，倘若民眾黨即使在沒有柯文哲的情況下，繼續存活，可能是“立委”黃國昌，又或者台中市府顧問蔡壁如扛下重擔，以2024大選柯拿下3百多萬票的成績估算，如果能夠頂住二分之一150萬票，其餘外移選票流向藍、綠的情況，可能民進黨也沒有把握。且白營若持續營運，為了不重蹈2024大選的覆轍，在野整合的可能性不低，打壓柯文哲對民進黨未必全然有利。



柯文哲政治獻金案持續延燒，每天都有不利的事證及爆料，後續發展各界關注。曾煥程向中評社表示，從幾個面向觀察，民進黨政府對民眾黨採取的司法調查手段，無論是偵辦效率及規模，可說是“下重手”。不只檢方火速主動分他字案偵辦，同時與柯文哲有關連的“京華城案”，時任柯市府副市長彭振聲經檢方傳喚後已遭限制出境。另外，民眾黨籍新竹市長高虹安的“助理費案”一審也遭判刑，種種跡象都導向一個結果，也就是民眾黨“凶多吉少”。