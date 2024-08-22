柯文哲下周從台中出發　廟口開講面對群眾

柯文哲要仿照選舉模式，下周從台中出發啟動廟口開講。（中評社 資料照） 中評社台中8月22日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金帳目風暴，導致政黨支持度下滑。民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹今天向媒體宣布，他已建議柯文哲直面選民，走出同溫層向民眾說清楚、講明白，預計下周起從台中開始舉辦“廟口開講”，由柯當面向民眾報告，無論是支持者或反對者，都歡迎到場交流，“有意見當面說，我們不會提告！”



民眾黨爭議延燒，政黨支持度民調直直落，引起基層緊張，民眾黨籍台中市議員兼市黨部主委江和樹22日對媒體發出預告，本月底柯文哲將比照去年競選模式，親自開辦“廟口開講”，他已經向柯文哲報告，民眾黨不能繼續在同溫層取暖，“這樣會長不大”，因此將從台中出發，直接面對人民。



柯文哲在2024大選競選期間舉辦廟口開講，從大甲鎮瀾宮出發，成功在台灣中南部颳起旋風，基層希望複製戰略，化危機為轉機。據了解，可能在8月31日或9月1日起在台中舉辦3至5場。



江和樹說，民眾黨不該指望別人主動收看柯P頻道，或對名嘴有過多期待，因為即使跪下來在他們面前說實話，還是會被質疑說謊，所以他建議柯文哲親自站出來，和鄉親父老說清楚，柯也同意此做法，屆時無論是支持者或反對者都歡迎到場交流。

