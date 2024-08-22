台核定7艘新式潛艦計劃14年投入2840億

海鯤號潛艦。(照片：台船提供) 中評社台北8月22日電／“行政院會”今天通過明年度政府預算案，各界關注潛艦自造計劃期程，“行政院”今天表示，“行政院長”卓榮泰已核定潛艦計劃，計劃期程自2025年至2038年，預算約新台幣2840億元，籌建新式潛艦量產艦共7艘。



台灣明年度“國防”預算整體規模為6470億元，包含總預算4760億元、特別預算904億元、非營業特種基金806億元，其中總預算含有軍事投資1458億元、作業維持1487億元、人員維持1815億元；特別預算含有新式戰機採購430億元、海空戰力提升474億元。



外界關切潛艦自造預算是否已經納入明年度“國防”預算？“國防部”主計局長謝其賢上午在“行政院”院會後記者會時指出，軍事投資項目中，約有70億元規模屬於新增案，不過潛艦自造預算計劃還在“行政院”審議中，如果審議結果能在本月底預算書表送進“立法院”前出來，“國防部”會再有所表達。



“行政院”發言人陳世凱今天下午透過文字說明，“行政院長”卓榮泰已核定潛艦計劃，計劃期程自2025年至2038年，預算約2840億元，籌建新式潛艦量產艦共7艘，政府會秉持維護印太地區和平穩定的決心，持續提升“國防”實力，落實機艦自造等政策。