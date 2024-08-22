台灣房市火熱7月新承做房貸金額再創高

台“央行”總裁楊金龍。（中評社 資料照) 中評社台北8月22日電／台“中央銀行”今天發布7月五大銀行新承做房貸，不只連3月突破千億元大關，更一舉衝上新台幣1217.39億元，改寫歷史新高。房市火熱、價量齊揚，迫使“央行”不得不出手，21日罕見大動作召開臨時記者會，下令公銀提1年改善計劃，要求讓房市降溫。



儘管“央行”6月祭出第六波選擇性信用管制，並無預警升準1碼，仍無法澆熄房市熱度。



為了避免房市過熱引發更大金融風險，“央行”總裁楊金龍親自出馬，8月陸續找來34家公銀總經理“喝咖啡”，並於21日召開記者會，宣布已請公銀提出為期1年的自主管理不動產貸款總量改善計劃，要求按季管控；“央行”後續將定期審視改善成效，並實地查核。



房市到底有多熱，除了“央行”關注的總體指標、全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度），今年6月底已升至37.4%，接近歷史高點37.9%，從“央行”按月公布的五大銀行新承做房貸，也可看出房市熱度。



“央行”今天公布的7月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸金額為1217.39億元，較6月大增205.18億元，不只連續3個月衝破千億元大關，更創下歷史新高。



“央行”經研處副處長曹體仁說明，8月適逢農曆鬼月，民眾傾向於鬼月前提前交屋，部分地區的新屋交屋潮也有此現象，使得建物買賣移轉棟數顯著成長，貸款金額也跟著增加。

