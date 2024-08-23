中評關註：柯文哲的“母姐會”變成燙手山芋

台灣民眾黨主席柯文哲與醫師妻子陳佩琪最近成了媒體追逐對象，每天都有記者到柯家守候。（中評社 資料照） 中評社台北8月23日電（評論員 林淑玲）台灣民眾黨主席柯文哲最近一隻蠟燭多頭燒，政治獻金涉申報不實、京華城案涉圖利威京集團，還有黨內女人們的惡鬥，再加上妻子陳佩琪也捅出不少麻煩，被全面盯上。柯文哲讓太太、母親等家人遊走於公共領域。私生活進入公眾空間的結果是大好大壞，在走衰時“母姐會”補藥就變成毒藥！



柯文哲讓家人走上大舞台的程度只輸昔日的陳水扁。陳水扁能一路從台北市長攻上大位，受惠於因車禍半身癱瘓的妻子吳淑珍拉了許多婆媽選票。當時的選舉文宣不止把兩人戀愛故事編成歌，還有窮小子娶千金小姐的灑狗血故事。吳淑珍人氣完全不輸扁，後來她們的一雙子女也都成新聞人物，從讀書、當兵、談戀愛、結婚都佔據媒體版面。兒子陳致中甚至高調動用“空軍一號”專機到台中娶妻。



陳水扁家人被包裝的溫馨感人故事，不久就變了。當媒體開始爆料，吳淑珍介入公務，在二次金改期間幫忙財團喬併購案，財團用水果箱裝2千元大鈔送進官邸，扁家負面新聞也傾巢而出，包括女婿與女婿的爸爸都捲入內線交易炒股，兒子參與洗錢等等，後來除了女兒陳幸妤之外，幾乎全家人都捲入官司，雞犬不寧。



水能載舟亦能覆舟，有陳水扁的前車之鑑，台灣政治人物就很少讓家人走上舞台。馬英九太太周美青除非不得已的公務活動才出現，多數時間把自己隱身起來，兩個女兒也送到海外讀書工作，遠離是非。馬英九任內若遇到軟性場合常是姐姐陪同，姐姐們也都被要求低調再低調。

