陳俐甫語中評：司法清洗後政治新人可崛起

陳俐甫。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月23日電（記者 黃筱筠）最近親近賴清德的“台南幫”陸續遭到爆料，獨派、台灣教授協會長陳俐甫接受中評社訪問表示，司法檢調看到賴“開綠燈”，不管什麼顏色都可以辦，未來會有一段陣痛期，檢調會陸續辦案，且民進黨、國民黨、民眾黨等都會有，“司法清洗”後年輕政治人物有機會可以起來。



他表示，現在司法機關要辦誰都不用想太多，過去會有政治思維，考量辦案的時機點，現在可以不用管，解除壓力，且這些案子都是人民可以接受，因此之後會各黨都辦，會有陣痛期，把老舊的政治人物清洗掉，年輕政治人物才有機會起來。舊世代全部告別，年輕人才有機會。



最近“台南幫”陸續被爆料，對賴清德有傷害嗎？陳俐甫表示，就只有民進黨賴系“立委”林宜瑾一件而已，前“交通部長”李孟諺是私德問題，林宜瑾才是法律問題。套句民眾黨主席柯文哲的話，就是“識人不明”，不至於到對政權衝擊地步，柯文哲才是政權不穩，這幾件事情還不至於撼動賴清德統御能力。



他也說，林宜瑾是在台南市議員任內有助理費用問題，林宜瑾當市議員時，也不是賴清德當黨主席，只是連連看說林宜瑾跟賴清德關係好，不認為林宜瑾這件事情會對賴造成傷害。只是正好賴當市長，林宜瑾當議員，但是政治嫡系也不是賴的兒子，只能說是政治盟友。林宜瑾是賴清德擔任台南市長時期的盟友而已，對賴不會有太大影響。



這些事件是否台南市長初選引起？陳俐甫表示，外界有人認為是“立委”陳亭妃出手，但陳亭妃第一時間否認，說自己沒有這麼厲害，加上林宜瑾也沒有要選台南市長，但可能造成同為新潮流林俊憲有些影響。

