台南初選廝殺　綠議員陳秋宏：避免加深矛盾

民進黨台南市議會黨團總召陳秋宏。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南8月23日電（記者 蔣繼平）賴清德嫡系“台南幫”一周內3人出事，外界聯想與黨內2026選舉有關，也讓民進黨下屆台南市長初選氣氛更加嚴肅。綠委陳亭妃、林俊憲兩陣營早已捉對廝殺，林俊憲獲賴系“立委”林宜瑾、郭國文、賴惠員支持，議會綠營28席也獲20多席議員支持，賴系人馬可謂兵強馬壯。屬賴系的民進黨台南市議會黨團總召陳秋宏接受中評社訪問時提到，大家都有心裡支持的對象，就把優點說出來，讓選民來認同比較重要，避免去加深矛盾。



陳秋宏，1971年生，嘉南藥理大學產業安全衛生與防災碩士。民進黨台南市議員、民進黨台南市議會黨團總召，選區為第3選舉區（下營區、六甲區、麻豆區、官田區、大內區）。其父親陳文賢為前台南市議員，陳秋宏2018年接棒參選並連任。



賴清德嫡系“台南幫”前“行政院”發言人陳宗彥、前“交通部長”李孟諺、綠委林宜瑾，一周內3人紛紛出事，被聯想與黨內2026選舉關聯，賴清德前天在中常會要求“不要在現在這個時間點談論縣市長選舉的事情”，不過競逐台南市長黨提名的陳亭妃、林俊憲兩陣營早已捉對廝殺。



台南6席區域“立委”皆為民進黨，其中林俊憲、林宜瑾、郭國文、賴惠員都被視為賴系。此外，台南市議會57席中，民進黨佔28席，林俊憲近日也在節目上表示，支持自己的台南市議員大約就有20幾位，超過四分之三，都已穿上林俊憲的背心在地方跑。



談到台南幫接連出事是否與市長初選競爭激烈有關連性，出席台南市議會民治議事廳昨開第4屆第6次臨時會閉幕會議的陳秋宏並不這麼認為，他說就是公平競爭，不管任何一方出線，另一方都還是會支持民進黨，民進黨的初選就是大家競爭，定調後就很團結，這是必然的過程。當然各自都會想爭取曝光，都會去找話題。

