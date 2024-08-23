馬祖旅遊業看開放陸客　王樹欽：盼綠勿刁難

馬祖龍福山莊民宿與龍福旅行社董事長王樹欽。（照片：王樹欽臉書） 中評社桃園8月23日電（記者 盧誠輝）大陸22日宣布即日起開放福建省陸客經由小三通出入境赴馬祖旅遊，最多可停留15天。對此，馬祖龍福山莊民宿與龍福旅行社董事長王樹欽接受中評社訪問表示，兩岸開放觀光旅遊要雙方都同意才行，這次大陸雖然開放了，但台灣若還是故意技術性刁難，那這個政策對馬祖來說也是“有等於無”。



王樹欽，馬祖西莒人，現年已71歲，他13歲就去當修補漁網的學徒，長大後陸續在馬祖經營過包括照相館、火鍋店、冰果店、早餐店和養雞場等生意，甚至還開過計程車與當過小三通貨船駕駛，2003年在馬祖開設首家合法民宿，後又經營遊覽車公司、旅行社與海上觀光船公司，歷經陸客團最輝煌的年代。現為馬祖北竿龍福山莊民宿與龍福旅行社董事長。



王樹欽指出，兩岸開放觀光旅遊要雙方都同意才行，這次大陸雖然開放了，但台灣若還是故意技術性刁難，那這個政策對馬祖來說也是“有等於無”。過去陸客到馬祖旅遊，所有相關證件只要經過“移民署”馬祖服務站簽核通過即可，往往都是當天送件就可以當天拿到。



他說，但現在陸客即使只是到馬祖旅遊，所有相關證件都得送回台灣“移民署”簽核才會放行，這樣一來一回不知道要搞多久？而且過去只要台灣這邊一核發簽證，例如15天的簽證，但陸客可能只想來馬祖3天2夜，那陸客只要在這核可停留的15天內，高興什麼時候到馬祖都行。



王樹欽強調，但現在要是台灣這邊只願意核發3天的簽證，那就只能停留3天，但陸客會因為時間被壓縮與限定，很可能就不來了，所以他希望台灣這邊還是不要再搞小動作用技術性來刁難陸客，不要再只會嘴巴講“開放”，但私底下還是在“卡”陸客，那這樣對開放兩岸觀光旅遊完全沒有幫助。

