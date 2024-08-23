朱新民語中評：國民黨現在是逢中必躲很糟糕

政大外交系兼任教授朱新民認為，國民黨現在是逢中必軟，很糟糕。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨閃避兩岸核心論述，引發熱議。台灣政治大學外交系兼任教授朱新民向中評社表示，國民黨如果不敢肯定兩岸宗教交流，不敢論述兩岸人民互動的重要，不去推動兩岸文化上面的傳承，國民黨只會愈來愈沒有立足之地。



朱新民說，民進黨是“逢中必反”，但國民黨現在已經是“逢中必躲”，這其實是非常糟糕，非常不好的作為。



朱新民認為，國民黨最好的方式就是回到蔣經國路線，論述我們是堂堂正正的中國人，也是堂堂正正的台灣人，尤其國民黨全名就是中國國民黨，這樣的論述應該是理所當然。



朱新民為政治大學政治研究所法學博士，專業領域是大陸對台政策與兩岸關係，曾任“國大代表”、兩岸交流遠景基金會大陸所所長、韓國瑜2020大選“國政”顧問團成員。現為政治大學外交學系兼任教授、台灣治理協會副理事長。



朱新民接受中評社訪問時表示，在民進黨賴清德的執政下，在政治、軍事和外交上，採取“反中”、“抗中”的立場是很清楚的，因此在文化、民族，甚至是宗教和社會的部分，是有空間可以論述兩岸一脈相承，但即便是在這一塊，國民黨實在做得太少，也不到位，常常沒有在一些應該發聲時發聲，甚至應該提出自己的立場時，國民黨是軟弱、逃避的。



朱新民提到，就以日前國民黨不分區“立委”翁曉玲在中華隊羽球男雙“麟洋配”奧運奪金時，在微信發文表示是“中國人的驕傲”，遭綠營及側翼持續圍剿，藍營僅有馬英九聲援為例，看出國民黨現在是“逢中必躲”。

