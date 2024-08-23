柯妻陳佩琪看1.2億豪宅曝光　富麗堂皇

外傳陳佩琪看的1.2億元豪宅是元利群英，大門口富麗堂皇。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月23日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴不止，妻子陳佩琪去看價值新台幣1.2億元的豪宅也成為話題。外傳陳佩琪去看的就是“元利群英”，這也是立法院周邊最符合相關條件的房子，大門口富麗堂皇，與附近的建築風格十分不同。隔壁棟就是立法院中興大樓，走到捷運善導寺站也不用5分鐘，附近生活功能一應俱全



外傳陳佩琪去看的1.2億元豪宅就是“元利群英”，因此名嘴日前連結陪同陳佩琪看房的金主是全聯集團董事長、元利建設董事長林敏雄，後續陳佩琪發文指自己未記建案名稱，也稱不認識林敏雄。元利建設也澄清，元利群英建案於2007年完銷後，即已無任何產權，盼外界勿任意散布不實謠言。全聯總部也聲明，指名嘴惡意延伸指稱全聯是金主，影射元利建設與柯文哲互動。



元利群英在2006年完工、2007年完銷，屋齡已有18年，總戶數衹有28戶，近年沒有成交紀錄，唯二實價揭露的交易都在2006年，總價落在1.06億元到1.7億元不等，扣除車位單價最高是每坪142.4萬元。目前在售屋網上，有4戶公開銷售，83.23坪開價1.26億元、88.81坪開價1.32億元、88.83坪開價1.28億元、108.85坪開價1.43億元。

